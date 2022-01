Die Poppers sind keine ganz gewöhnliche Familie. Weit verzweigt ist sie und versammelt recht verschrobene Charaktere. Seit längerem schon ist die Familie in Paris ansässig, doch die Vorfahren lebten in Ungarn und Österreich. Viele der älteren Angehörigen wurden in den KZs der Nationalsozialisten ermordet, weil sie Juden waren. Vater Edgar Popper, schon eine Weile tot, hatte deshalb ein

...