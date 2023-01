Mannheimer Morgen Plus-Artikel Literatur Würdige Erinnerung: Wilhelm Genazinos Aufzeichnungen aus dem Nachlass

Am 22. Januar wäre er 80 Jahre alt geworden: Zur Erinnerung an den in Mannheim geborenen Schriftsteller Wilhelm Genazino erscheinen Aufzeichnungen aus dem Nachlass in einem lesenswerten Band.