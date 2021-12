Warum noch Dante?

Dante Alighieri lebte im Mittelalter, doch sein Werk ist noch immer aktuell: Weit über Italien hinaus wurde in diesem Jahr der 700. Todestag des Schöpfers der „Göttlichen Komödie“ begangen. Auch in Deutschland hat der „Sommo Poeta“ (Höchste Dichter) viele Freunde, und einer der größten ist Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff. 2016 hatte sie im Roman „Das Pfingstwunder“ Dantes imaginäre Jenseitsreise mit der Gegenwart verquickt, nun wirbt sie mit einem kleinen Sachbuch um neue Dante-Freunde. In „Warum Dante?“ führt sie ein in die Höllen- und Himmelstour des Dichters, erzählt von dessen unglücklichem Leben im politischen Exil und weiß auch einiges über die Wirkungsgeschichte des Jahrtausendwerks zu berichten. Lewitscharoff kennt alle 50 deutschen Übersetzungen der „Commedia“ und gibt ein paar Kostproben. Sie wendet sich dabei, wie sie sagt, an den „Lesefex“, der eine komplexe Lektüre nicht scheut. Das hübsch gemachte Bändchen enthält auch Illustrationen der „Göttlichen Komödie“. (Insel Verlag, Berlin, 100 Seiten, 14 Euro) dpa

