Vladimir Sorokin erzählt von russischen Zuständen

Zwei Geheimdienstler prahlen mit ihren grausamen Taten im Dienste der Staatssicherheit. Reue zeigen die Tschekisten nicht. Es ist, wie es ist, und sie hatten ja ihre Befehle. Ihr Dialog ist lakonisch und gefühlskalt. Dann erinnert sich einer, wie er einst im Ferienlager Zeuge wurde, als ein Pionierleiter sich eine Schutzbefohlene sexuell hörig machte. Die will nicht, will aber Schauspielerin werden. Also stimmt sie zu, als er von seinen Beziehungen erzählt und wie er damit helfen oder sie vernichten kann. Da hatte der Beobachter begriffen, wie es läuft.

Davon handelt eine der neun Erzählungen, die im neuen Band von Vladimir Sorokin versammelt sind. Sie sind in einem Zeitraum von 20 Jahren entstanden und erscheinen erstmals auf Deutsch, exzellent übertragen von Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg, die bereits Romane des führenden russischen Postmodernisten übersetzt haben. Die Texte haben einen unterschiedlichen Gestus und demonstrieren so die breite Palette, mit der dieser Autor malt. Von der russischen Seele, von Wodka, Mythen und dem ganzen Rest handeln sie alle. Es geht um Sex und Gewalt in diversen Ausformungen, um Instinktgetriebene, die sich Skrupel und die verhärtete Realität weghaluzinieren, mitunter bis zur Auflösung der Sprache, wobei Sorokin sein imaginäres Diktiergerät laufen lässt. So steigt er in äußerst vielfältigen Formen tief in die russische Seele.

Mal macht er das als Heiligenlegende, dann wieder als vermeintliche Dorfidylle, mal führt er ins Häuschen inmitten eines Birkenwäldchens, dann wieder auf den Roten Platz. Nirgendwo greift mehr der sozialistische Realismus, alles hebt ins Metaphysische ab. Stets zielt Sorokin über die platte Wirklichkeit hinaus, um das Gegebene nur noch deutlicher zu machen. Dabei unterminiert er traditionelle Erzählansätze, die er immer wieder anders ins Groteske kippen lässt.

Rotes Rauschen über allem

Manchmal ist das noch in der Sowjetunion angesiedelt, manchmal in einem ominösen Jetzt. Eine Ikone hat das Antlitz Juri Gagarins, ein junges Mädchen erfährt Lebenshilfe in einem von Afrikanern betriebenen Kolonialwarenladen, ein Wissenschaftler arbeitet Tag und Nacht an der Überschwemmung Amerikas, bis seine Frau ihn mit ihrem Körper in Besitz nimmt. Eine Personage wie aus klassischen Versatzstücken bevölkert die Geschichten, und alles fügt sich zum Kaleidoskop eines Landes: Balletttänzer und Generäle, Popen und Bankpräsidenten, Webdesigner und Mütterchen, Mädchen und Mächtige, Patriarchen und Patrioten, die „Moskauer Mischpoke“ und „wackere Burschen mit den Kalaschnikows“.

Über allem schwebt unsichtbar ein rotes Rauschen, das die titelgebende Pyramide sendet. Alles könnte in einem gigantischen Als-ob auslaufen, weil den meisten sowieso die Richtung fehlt. Nur die Atomsprengköpfe geben einen letzten Halt, doch auch der ist fragil. Tschetschenen, Transparente und Torpedos, Vladimir Sorokin zieht alle Register zwischen Heiligenscheinen und Panzern. Am sichersten ist man in Uniform, aber sicher ist gar nichts. Nicht nur der Journalistikstudent Jura hat zwischen Frjasewo und Frjasino die Orientierung verloren. So kommt er nicht an beim Geburtstag der schönen Turnerin Natascha, die seine Geliebte sein könnte. Seine Irrfahrt endet in den Armen einer anderen.

Weil der Vater gute Beziehungen hat, schreibt er irgendwann für Leitmedien, was vor allem in Herzproblemen mündet. Wie in Sorokins Vielstimmenroman „Telluria“ trudeln diese Erzählungen zwischen Archaik und Moderne, wobei sie einen Koloss von Land einzukreisen versuchen. Blitzschnell kann Brutalität in Komik umschlagen – und umgekehrt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen liest sich das noch deutlich bedrohlicher.