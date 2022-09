Im vergangenen Jahr hat die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. In ihrer Heimat steht sie derzeit vor Gericht, weil sie durch ihre Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration in Simbabwes Hauptstadt Harare Landesfriedensbruch begonnen haben soll – am 29. September soll das bereits mehrfach

...