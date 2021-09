Dante Alighieris Geburtshaus an einem kleinen Platz in der Florentiner Altstadt steht heute im Schatten prächtiger Renaissance-Bauten. Hier spüren Besucher den Wurzeln des Mannes nach, der in Italien als Nationaldichter und Vater der italienischen Sprache verehrt wird. Seine „Göttliche Komödie“ ist ein Klassiker der Weltliteratur. Vor 700 Jahren, am 14. September 1321, starb der Philosoph, Dichter und Autor politischer Schriften im Exil.

Seine „Göttliche Komödie“ beginnt mit einer Reise in die Hölle: In der Mitte des Lebenswegs steigt Dante als Autor und Hauptfigur in einem Wald in die Unterwelt hinab. „Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren“, steht über dem Eingang zur Hölle. Die Zeile aus dem mehr als 700 Jahre alten Werk ist in Italien sprichwörtlich geworden.

Ist in Italien auch 700 Jahre nach seinem Tod noch allgegenwärtig: Dante. © dpa

Die Reise beginnt an einem 25. März. Deshalb feiert Italien seinen Nationaldichter bereits seit dem Frühjahr mit zahlreichen Veranstaltungen. Zum Todestag am 14. September bringen nun Filmstars wie Ralph Fiennes, Helen Mirren und Rupert Everett in einem Florentiner Kino die „Göttliche Komödie“ auf Englisch zum Klingen: In einer Lesung werden vom 13. September an 24 Stunden lang live und vorab aufgezeichnete Lesungen einzelner Gesänge zu hören und zu sehen sein. Online kann die Lesung zehn Tage lang abgerufen werden. In Erinnerung an Dantes Schicksal im Exil wird der Erlös der Flüchtlingsarbeit der katholischen Organisation Sant’Egidio gespendet.

Denn nach einer steilen politischen Karriere musste der 1265 geborene Sohn einer Adelsfamilie seine Heimatstadt fluchtartig verlassen. 1302 wurde er in Abwesenheit zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Hintergrund war ein Streit zwischen kaisertreuen Guelfen und papsttreuen Ghibellinen, zu denen Dante gehörte. Am Ende musste er aus Florenz fliehen, weil er in einem Streit zweier Ghibellinen-Fraktionen auf der unterlegenen Seite stand. Er sah die Stadt nie wieder.

20 Jahre verbrachte er im Exil in Forli in den mittelitalienischen Marken, und in Verona und Ravenna, wo heute seine sterblichen Überreste bewahrt werden. Im Exil verfasste er die „Göttliche Komödie“, im Dialekt seiner Heimatstadt Florenz und nicht im damals üblichen Latein.

Vielen Italienern sind aus der Dante-Lektüre in der Schule weniger die Leiden des Autors unter dem Exil als die Episode mit Paolo und der – verheirateten – Francesca da Rimini in Erinnerung geblieben. Die beiden entbrennen durch die gemeinsame Lektüre einer Liebesgeschichte füreinander und küssen sich, Francescas eifersüchtiger Ehemann ermordet daraufhin seine Frau. Jugendliche nennen auf die Frage nach dem Teil der „Göttlichen Komödie“, der ihnen in Erinnerung geblieben ist, meist diese Geschichte über Liebe, Ehebruch und Mord.

Werk vielfältig interpretierbar

Rund um den 700. Todestag erinnern Wissenschaftler auch an die Feiern zum 600. Todestag im Jahr 1921. Dieser sei sogar in der Sowjetunion gefeiert worden, erklärt Kristina Landa von der Universität Bologna. Nachdem die Sowjets ihn zunächst als religiösen Autor abgelehnt hätten, sei „Dante als progressive, antiklerikale und soziale Figur“ umgedeutet worden.

100 Jahre später will auch Sizilien von der Aura Dantes profitieren. Der regionale Kulturrat Alberto Samonà beschreibt die Dante-Aufführung im griechischen Theater von Syrakus als „Hymne an das Italien, das wie die Venus von Botticelli aus einer Wiege der Kultur geboren wird“. Vom Nationalsymbol bis zum grenzüberschreitenden Dichter – Dante bietet weiterhin Stoff für eine Vielfalt von Interpretationen. epd

