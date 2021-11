In Tomas Espedals neuem Buch „Lieben“ fasst der Erzähler einen folgenreichen Entschluss: In genau einem Jahr will er hinter sein Leben einen Schlusspunkt setzen - noch einmal alle Jahreszeiten erfahren, einmal alles zum letzten Mal sehen, einmal die Wahrnehmungsfähigkeit noch durch die Unwiederbringlichkeit einzelner Momente bis zum Äußersten reizen. Er will den „guten Tod sterben“. Und davor

