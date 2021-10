Thompsons „Wild Card“ überzeugt

Eigentlich will Weston Kogi nur für das Begräbnis seiner Tante kurz sein westafrikanisches Heimatland besuchen und gleich wieder nach London zurückkehren. Aber es kommt anders in Tade Thompsons Roman „Wild Card“. Nach der Trauerfeier trifft er mehrere Bekannte wieder, mit denen er viel Zeit verbracht hatte, bevor er vor den Bürgerkriegswirren nach Europa geflüchtet war. Bei diesen alten Bekannten will er Eindruck schinden, und so erzählt er, er sei bei der Mordkommission. In Wirklichkeit arbeitet er als Wachmann in einem Supermarkt.

Schon bald bereut er seine Lüge, denn eine Rebellengruppe entführt ihn und zwingt ihn, den Mord an einem Politiker aufzuklären. Von nun an ist nichts mehr, wie Weston es geplant hatte. Er wird tatsächlich zum Ermittler in einem mörderischen Umfeld, trifft verdächtige Menschen und stellt sich irgendwann die Frage, ob er nicht doch in dem Land bleiben sollte, das ihm eigentlich fremd geworden war. „Wild Card“ ist voller überraschender Wendungen und Situationskomik, aber auch Gewalt und Zwang sind stets präsent („Wild Card.“ Suhrkamp Verlag, Berlin, 330 Seiten, Euro 10,95) dpa