So schreibt Bestsellerautorin Ingrid Noll über Weinheim

Die Heimatregion der Weinheimer Erfolgsschriftstellerin Ingrid Noll war schon häufig unverkennbar der Handlungsort ihrer Bücher. In ihrem jüngsten Roman „Tea Time“ ist das nun noch ausdrücklicher als sonst der Fall: Gleich drei der Charaktere wohnen in einem Fachwerkhaus am Weinheimer Marktplatz. Man geht spazieren im Exotenwald, spricht übers schön-beschauliche Nibelungenviertel und verwendet

...