Roman über die Kriegserinnerungen einer Ludwigshafenerin

Alles begann mit einer Kiste. Eine Kiste voller unsortierter Fotos und Dokumente aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die das Leben der aus Ludwigshafen stammenden Ilse Oehler beschreiben. Sie reichen bis ins Jahr 1959 zurück. Die Mannheimer Autorin Karin Lassen erschuf aus dem Inhalt dieser Kiste ihren ersten Roman „Sei tapfer im Leben! Die Spuren der Kriegskinder“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Karin Lassen macht Erinnerungen einer Ludwigshafenerin lebendig. © Lassen

Lassen gehört zur Kriegsenkelgeneration, die den Krieg nur aus Erzählungen der Eltern kennt. All diese unsortierten Dokumente aus Ludwigshafen und Mannheim weckten ihre Neugier und führten zu weiteren Recherchen. In Archiven begab sie sich auf die Suche nach weiteren Informationen, um Ilses Geschichte in die Umwelt des vom Krieg zerstörten Ludwigshafen einzuordnen. Ihre Absicht bestand darin, das Leben Ilse Oehlers nach zu konstruieren. Es ergab sich ein Bild, das nicht dem entsprach, welches Ilses Tochter Birgit von ihrer Mutter hatte. Das Bild eines verschwiegenen Kriegskindes, dessen erschütternde Geschichte es für Lassen wert war, erzählt zu werden. Die Tochter war diejenige, die nach Ilses Tod 2014 diese große Sammlung an Fotos und Dokumenten in einer Kiste verstaut hatte.

Wunsch nach Freiheit

Ilses erste Lebensjahre waren von Krieg und Leid geprägt. In Rückblicken verfolgt man ihren Lebensweg von der Geburt im Jahr 1939 bis ins Jahr 2014, wie sie von einer lebenslustigen jungen Frau zu einem Menschen wird, der sich nach Anerkennung und Freiheit sehnt. Dabei errichtet sie eine Mauer des Schweigens um sich herum und entfernt sich immer weiter von den Werten ihrer pflichtbewussten Mutter. In ihrer Jugend war sie dieser ergeben und bezeichnete sie als ihre beste Freundin, bis Ilse ein Freiheitsbedürfnis entwickelte. So distanzierten sich die beiden immer mehr voneinander.

Nur die Dialoge sind erdacht

Fiktiv sind in diesem Werk ausschließlich die Dialoge, die auf den gelesenen Dokumenten basieren. Jede Person in der Geschichte gab es wirklich, aber zum Schutz der Privatsphäre änderte Lassen einige der Namen. Ihre Liebe zum Lesen historischer Romane und zum Kochen hat die ehemalige Betreiberin der „Aroma-Station“ in Mannheim auch in ihr erstes belletristisches Werk einfließen lassen. Dies kann man vor allem an den Dialogen erkennen, deren Sprache genauso klingt wie die Sprache zu den Kriegszeiten und an den ausführlichen Beschreibungen zum Essen, wofür Lassen in alten Kochbüchern recherchierte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Sei tapfer im Leben! Die Spuren der Kriegskinder“ erzählt die Geschichte eines Kriegskindes, das nie gelernt hat, mit seinen Fragen und Ängsten umzugehen. Die Mannheimer Autorin möchte mit ihrem ersten Roman, den Leserinnen und Lesern zeigen, dass Ilses Leid nicht umsonst war und man aus ihrem Leben ihrem Schweigen lernen kann. Kriegsenkel sollen durch eine Geschichte wie Ilses dazu aufgefordert werden, zuzuhören und dabei ihre eigenen Werte zu reflektieren.