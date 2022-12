„Wie konnten die Nazi-Schergen die damaligen Menschen so in den Bann ziehen?“ – das ist eine Frage, die sich bis heute viele stellen. Der 1954 in Hamburg geborene und bis vor kurzem in Germersheim tätige Professor Andreas F. Kelletat geht in seinem Roman „Von Christus zu Hitler – Eine Jugend in Ostpreußen“ auf ganz eigene Weise der Sache nach.

Der Ich-Erzähler Sotter Sottkowski

...