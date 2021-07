Panorama einer Stadt

Chemnitz als Sehnsuchtsort? „Eine Siebenhügelstadt wie Rom, am Fuße eines Höhenzugs mit Erzen“, schreibt Patricia Holland Moritz in ihrem neuen Roman „Kaßbergen“. Dabei ist die sächsische Metropole das Gegenteil einer Ewigen Stadt: ein sich wandelnder Zwei-Namen-Ort voller dauernder Umbrüche.

Die 1967 geborene Berliner Autorin, die selbst im damaligen Karl-Marx-Stadt aufwuchs, begleitet in ihrem Roman die aufgeschlossene Ich-Erzählerin Ulrike auf ihrem Weg vom Mädchen zur Frau – und damit ein Stück DDR der 1970er und 1980er Jahre. Mit im Gepäck: ihr wunderbarer Sprachwitz.

Sächsischer Humor

Einmal heißt es etwa von Ulrikes Vater über die Fortpflanzungsbegebenheiten im Stadtteil Kaßberg, hier sähe der eine aus wie der andere heiße, und dass Unfälle in den besten Familien vorkämen. „Dabei war es in meiner Familie noch zu keinem nennenswerten Unfall gekommen, aber vielleicht gehörten wir ja auch nicht zu den besten Familien“, schlussfolgert das Mädchen.

Holland Moritz spricht den Sachsen ein hohes Maß an unterschwelligem Humor zu und legt diesen ihren Figuren in den Mund. So ist ihr Roman, der auch Probleme wie Alkoholismus oder Mangelwirtschaft nicht auslässt, ein heiteres Stück Geschichte. Und mittendrin: jenes Chemnitz zwischen Gründerzeit und Moderne (Aufbau Verlag, 379 Seiten, 22 Euro). dpa

