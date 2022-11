Marcel Proust suchte das eigene Leben in der Literatur

Unter den Schlüsselszenen der neueren Literaturgeschichte ist sie die vielleicht meistzitierte: Der Ich-Erzähler in Marcel Prousts Romanzyklus „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ sinniert am Beginn über den Übergang vom Wachen ins Träumen. Er schildert, wie ihm beim Einschlafen Kindheitsmomente einfallen, bedauert, dass sich die Vergangenheit so nie im größeren Kontext erschließe, ehe er

...