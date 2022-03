Im Dschungel der Sprache

Leipzig. Der in Isreal geborene Autor Tomer Gardi (Bild) hat den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 in der Kategorie Belletristik gewonnen. Er wurde am Donnerstag für seinen Künstler- und Reiseroman „Eine runde Sache“ ausgezeichnet. Der Buchpreis-Gewinn ist mit 15 000 Euro dotiert.

Gardis Buch galt als Überraschung auf der Nominierten-Liste. „Eine runde Sache“ besteht aus zwei Teilen: einer skurrilen Odyssee durch den deutschen Sprachdschungel und der auf Hebräisch geschriebenen und ins Deutsche übersetzten Lebensgeschichte eines Malers aus Java, der im 19. Jahrhundert die Welt bereist.

In der Kategorie Sachbuch gewann Uljana Wolf mit dem Buch „Etymologischer Gossip: Essays und Reden“. Wolf setzt sich mit Sprache, Ethik und Poetik auseinander.

In der Kategorie Übersetzung wurde Anne Weber geehrt. Sie übertrug aus dem Französischen „Nevermore“ von Cécile Wajsbrot, einen Roman, der von einer Autorin erzählt, die an einer Übersetzung ins Französische arbeitet.

Alle Sieger erhalten jeweils 15 000 Euro Preisgeld. dpa