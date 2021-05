„Das Spiel von Macht und Ohnmacht“ sei eine Fundgrube, so die Heidelberger Autorin Ulrike Mielke. Ein halbes Jahr hat sie anhand literarischer und philosophischer Texte das Thema für einen virtuellen Leserkreis beleuchtet. In Zeiten der Pandemie haben wir Macht und Ohnmacht durch politische und mediale Diskussionen fast täglich erlebt und an uns selbst

...