Friedrich Schlegel: Ein Vordenker der Romantik

Er war wie ein Schwamm, der alles in sich aufsog. Friedrich Schlegel, geboren vor 250 Jahren als Sohn eines lutherischen Pastors in Hannover, war ein Universalist. Die Rechtswissenschaften, die er nach dem Abbruch einer Kaufmannslehre in Göttingen und Leipzig studiert hatte, interessierten ihn wenig. Er war „lesehungrig und schreibwütig“, notierte der Philosoph Rüdiger Safranski in seinem Buch über die Romantik. Als Autodidakt stürzte Schlegel sich in die Philosophie, Geschichte, Literatur und Indologie. Er selbst sprach von der „Sehnsucht nach dem Unendlichen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Denker Friedrich Schlegel, hier eine Kohlezeichnung aus dem Jahr 1810 von Philipp Veit. © epd

Der Denker, der am 10. März 1772 zur Welt kam, hat das Programm der deutschen Romantik mitentworfen. Mit seinem Bruder August Wilhelm gab er die Zeitschrift „Athenäum“ heraus, das literarische Organ der Frühromantik. Er prägte den Begriff der „progressiven Universalpoesie“, die er im Roman erfüllt sah. In ihm sollten sich Lyrik und Prosa mischen. Sein Freundeskreis, die Frühromantiker, versammelte sich 1799 in der Wohnung von Friedrichs Bruder August Wilhelm und dessen kongenialer Frau Caroline in Jena. Darunter waren der Dichter Friedrich von Hardenberg, als Novalis bekannt, und der Philosoph Friedrich Schelling. Man „symphilosophierte“, so nannte es Friedrich Schlegel.

Es ging ihm stets ums Ganze. Mit seiner „Geschichte der Poesie der Griechen und Römer“ (1798) wollte er zunächst das Wesen des Schönen ergründen: „Daher ist mein Werk - Ästhetik.“ In der Schönheit sah er die Synthese von Natur und Kultur, Leben und Geist. Die „objektive“ Poesie der Griechen wollte er mit der „interessant-modernen“ Poesie Shakespeares versöhnen. In Goethe sah er ein Vorbild, Schiller mochten die Frühromantiker weniger.

Jena, Berlin, Paris

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Jahr 1797 hatte Schlegel seine spätere Frau Dorothea, noch verheiratete Veit, in Berlin kennengelernt. Sie zogen zusammen.1799 erschien der skandalumwitterte Roman „Lucinde“, in dem Schlegel die freie Liebe feiert und eine verspielte Erzähltechnik in das Genre einführte.

Inspiriert vom Philosophen Johann Gottlieb Fichte berief sich Schlegel auf „freies Selbstdenken“. Aus diesem Anspruch entwickelte er den Begriff der „romantischen Ironie“ - eines Schwebezustands zwischen „Selbstschöpfung“ und Selbstvernichtung“. Sprich: einer Spannung zwischen poetischer Begeisterung und korrigierender Skepsis, die er „Selbstparodie“ nannte.

Als Novalis 1801 starb und seine Schwägerin Caroline ihren Gatten August Wilhelm zugunsten des Philosophen Schelling verließ, löste sich der Jenaer Kreis der Frühromantiker auf. Friedrich Schlegel und Dorothea zogen nach Paris. Dort beschäftigte er sich mit altdeutscher Malerei, gab die Zeitschrift „Europa“ heraus, wandte sich der orientalischen Geisteswelt zu. Er lernte Persisch und Sanskrit, 1808 veröffentlichte er das Buch „Über die Sprache und Weisheit der Inder“. Aus Paris zog Schlegel nach Köln, lebte in kärglichen Verhältnissen. Sein Bruder August Wilhelm unterstütze ihn. Aber als Friedrich 1808 zum Katholizismus konvertierte, entfremdeten sich die Brüder. „Tatsächlich war Schlegel seit 1803 entschlossen, Katholik zu werden“, schrieb der Germanist Ernst Behler. Der Romantik-Experte Wolfgang Bunzel aus dem Frankfurter Goethe-Haus erklärt: „Das war kein plötzliches Bekehrungserlebnis, sondern ein Bewusstwerdungsprozess durch die Krise des Papsttums unter Napoleon. Die ästhetischen Denker der Frühromantik glaubten, dass eine bildhafte Religion einheitsstiftend wirken könne.“

In Wien wollte Schlegel über den Habsburger-Kaiser Karl V. forschen, wurde dann zum Hofsekretär. Nach der Niederlage der Habsburger gegen Napoleon engagierte ihn Außenminister Klemens Fürst Metternich für seine Pressepolitik. Der einst revolutionär gesinnte Schlegel diente nun den Fürsten und der Restauration und wurde 1814 geadelt. Beim Wiener Kongress 1815 arbeitete er an Verfassungsentwürfen, erhielt vom Papst den Christusorden. Dann ging er als österreichischer Legationsrat für drei Jahre an den Frankfurter Bundestag.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Christliche Mystik im Spätwerk

„Das alles“, sagt Bunzel, „wirft Fragen auf zum Zusammenhang von intellektueller Redlichkeit und politischem Handeln.“ Aber Lebenskontinuitäten gebe es auch heute immer seltener: „Schlegel ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich das Denken eines Menschen im Laufe seines Lebens verändern kann.“

In seiner dritten Zeitschrift, „Deutsches Museum“, widmete sich Schlegel, der 1829 nach einem Herzanfall starb, der „Edda“ und dem „Nibelungenlied“. Seine letzte Veröffentlichung „Concordia“ wurde zu einem Journal der konservativen politischen Spätromantik. Seine philosophischen Spätwerke sind von christlicher Mystik grundiert. epd

INFO Aufbruch in die Romantik

Friedrich Schlegel (1772-1829) war ein führender Theoretiker der romantischen Bewegung insgesamt und ein zentrales Mitglied des Jenaer Kreises der Frühromantik.

Ihn zeichneten vielseitige Interessen aus, wissenschaftliche und literarische. Große dichterische Werke schrieb er nicht. Am bekanntesten blieb sein schmaler, autobiografisch grundierter Roman „Lucinde“, den er auch schrieb, um seine Dichtungstheorie zu exemplifizieren.

In seinen Kritiken und Rezensionen erhob Schlegel den Anspruch, nicht nur die besondere Eigenart eines Werks herauszuarbeiten, er wollte auch mit ihm in Dialog treten und es sogar weiterdenken. tog