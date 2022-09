Essen, Feminismus und Leistungsdruck

In Japan ist Asako Yuzukis Roman „Butter“ ein Bestseller geworden. Kein Wunder: Dieses Buch ist toll erzählt und voller interessanter Figuren. Nebenher lernt man viel über die japanische Gesellschaft, Feminismus und vor allem: Essen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zentrum des Romans steht Rika, eine junge Journalistin aus Tokio. Sie recherchiert zur mutmaßlichen Serienmörderin Manako Kajii, die Männer mit ihrer fürsorglichen Art und ihren Kochkünsten verführt und schließlich umgebracht haben soll. Kajii sagt, sie verabscheue nichts mehr als „Margarine und Feministinnen“. Nach einigem Zögern lässt sie sich von Rika interviewen – unter der Voraussetzung, nur über Essen zu reden.

Von der Öffentlichkeit wird Kajii verurteilt, weil sie so gar nicht dem Ideal der japanischen Frau entspricht. Sie hat ein bisschen Übergewicht und frönt leidenschaftlich dem Genuss. Als Rika beginnt, Kajiis Rezepte zu kochen, das erste Mal etwa richtige Butter benutzt und langsam zunimmt, merkt sie schnell, dass dies in ihrem Umfeld auf Irritationen stößt. Sie beginnt, die starren Ideale von Leistungsdruck, festen sozialen Umgangsformen oder Körperbildern zu hinterfragen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Literatur Jennifer Egans neuer Roman „Candy Haus“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Theater Percevals Feuchtwanger-Inszenierung zeigt Gefange im Wartesaal Mehr erfahren

„Findest du nicht, dass der Wert eines Menschen neuerdings eher daran gemessen wird, wie sehr er sich anstrengt, als am Ergebnis dieser Anstrengungen?“, fragt Rika an einer Stelle. „Am Ende werden wir vielleicht Anstrengung mit Leiden verwechseln und in einer Welt leben, in der die Menschen, die bei ihrer Arbeit am meisten leiden, am wichtigsten sind. Ich glaube, Manako Kajii wird so geschmäht, weil sie nicht leidet.“

Doch gleichzeitig verfällt Rika immer mehr den Manipulationen der inhaftierten Kajii. Ihr Verhältnis zu ihren Freundinnen und Freunden, zu ihrer Arbeit verändert sich. „Butter“ ist eine mitreißende Geschichte mit überraschendem Ausgang, die Appetit macht auf viele fettreiche Gerichte – und darauf, mehr von dieser Autorin zu lesen. dpa