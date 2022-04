Asle wohnt an einem abgelegenen Fjord und blickt jeden Tag über die Nebel verhangene Landschaft. Seine Frau, Ales, ist längst gestorben. Ein Sessel im Wohnzimmer ist noch immer für sie reserviert. Asle spricht mit ihr. Vielleicht ist sie es – und nicht der atemlos lauschende Leser dieses sich in dunklen Erinnerungen verlierenden und in Wiederholungen träge dahin fließenden Gedankenstroms –,

