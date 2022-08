Durs Grünbeins Gedichte: Zirkus Marxismus

Ob er in Berlin den Teufelsberg erklimmt, durch die dichten Wälder Brandenburgs streift oder durch die Hitze Roms flaniert, ob er sich in das Jahr seiner Geburt zurück träumt oder sich an einen Urlaub auf der Ostsee-Insel Hiddensee erinnert: Immer kommen dem durch Zeiten und Räume irrlichternden Poeten die historischen Verwerfungen dazwischen, verhunzen die alten und neuen Kriege das sich nach

...