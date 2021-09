Die DDR als Krimikulisse

Oberkommissar Max Heller befindet sich in der jungen DDR in einer schwierigen Lage. Er möchte kein Parteimitglied in der SED sein und ist auch sonst nicht sonderlich linientreu. Als im Herbst 1956 ein Serientäter in Dresden reihenweise Frauen vergewaltigt, wird er mit den Ermittlungen beauftragt. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich knifflig, denn zwei sowjetische Soldaten sind fahnenflüchtig und gelten als tatverdächtig. Ein Konflikt mit der Besatzungsmacht ist so ziemlich das Letzte, was der Beamte gebrauchen kann. Der Ermittlungsdruck steigt.

In Frank Goldammers Krimireihe mit Max Heller richtet sich im neuen Roman „Verlorene Engel“ das Augenmerk vor allem auf den Kriminalfall, die zeithistorischen Bezüge treten leider etwas in den Hintergrund. Das ist bedauerlich, denn gerade die Darstellung des Epochenumbruchs, der Kriegsniederlage und des Aufbaus eines neuen Staates sind die großen Stärken der Romane des Autors. Abgesehen davon wird dem Leser solide Krimikost serviert, die gute Unterhaltung bietet (dtv, München, 400 Seiten, 16,90 Euro). dpa