Der Weg ins helle Land der Fantasie

In der trotz Pandemiebeschränkung voll besetzten Alten Feuerwache war am Samstag der schon legendäre Prosaist Paul Maar zu Gast. Er trat gemeinsam mit dem Komponisten und Gitarristen Wolfgang Stute auf. Einmütig wiesen sie den Weg ins weite helle Land der Fantasie, der überwältigenden Heiterkeit und herzerfrischenden Erinnerung.

Man muss Paul Maar, geboren 1937 in Schweinfurt, Menschen mit Kindern jedenfalls, kaum vorstellen. Schon in den 1980ern begeisterte er sein zumal junges Publikum mit seinen höchst vitalen Sams-Geschichten, die er furios zur antibürgerlich aufsässigen Ikone aller Kinderwünsche stilisierte.

Der „Sams“-Erfinder Paul Maar war in Mannheim zu erleben. © dpa

Jetzt blickt er mit dem Band „ Wie alles kam“, aus dem er ausgewählte Stücke las, zurück auf sein dramatisch wechselvolles Leben, das ihm immer noch genügend Wirksamkeit bereithält. Mit Wolfgang Stute kam Paul Maar vor einer kleinen Ewigkeit in Bamberg in Kontakt, als der dort musikalischer Leiter des Theaters war; seitdem sind beide enge Freunde. Stutes Musik ist freilich weit verzwickter zu beschreiben, er hat als Komponist, nach einem Klassikstudium, querbeet durch alle Stilrichtungen seinen ungemein ansprechenden ureigenen Ton gefunden.

Stürmische Eröffnung

Nach einer flotten Intro Stutes las Paul Maar zuerst die stürmische Eröffnung „Schwebende Fische“, die seine früheste Erinnerung – er war vier Jahre alt – präzise widerspiegelt. In einer Schwarzbrotschnitte seiner Oma Kuni hatte er wohl eine Dosis Mutterkorn vom selbst gesäten Roggen abbekommen – er halluziniert. Hat Angst, verrückt zu werden. Eine prägende Erfahrung. Nächste Episode: Maar ist Franke und hat Schwierigkeiten mit den harten und den weichen Konsonanten, was ihm in der Schule den Rechtschreibfehlerrekord und später am Theater manchen Lacher eintrug. Danach, wieder nach einer stimmungsvollen Stute-Einlage, sprach Maar bis fast zum Ende frei. Die Mutter stirbt, da ist er sieben Wochen alt, der Vater hätte um ein Haar den skrupellosen Hausarzt, der sie nicht behandelt hat, erschossen, der zum Glück in Skiurlaub gefahren ist.

Weiter erzählt er, in den Pausen immer packend sekundiert von Stute, von seiner Kriegskindheit in Schweinfurt und, „von der Hölle in den Himmel“, der Zeit im Gasthaus seiner Stiefgroßelten im idyllischen Marktflecken Obertheres. Sehr plastisch die Erinnerungen an Bombardements und Luftschutzkeller.

Es sind nicht Flüsse, sondern Pfützen der Erinnerung, sagt Maar, die er nicht linear beschreibt, sondern pointillistisch aneinanderreiht. So ist ein wunderbares Buch der Freundschaft, Liebe, Lebensfreude und Vitalität entstanden, das das Feuerwachenpublikum vom ersten bis zum letzten Satz hellauf begeisterte. „Wie alles kam“: Maar begreift es, im wahrhaftigen Roman seiner zugleich erfüllten wie gestörten Kindheit, als die Summe von Notwendigkeit und Freiheit, von Berufung und befriedigendem, alles andre als alltäglichen Beruf – es hätte gar nicht anders kommen können.