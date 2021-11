Der Thriller zur Klimakrise: „Dürre“

Der Klimawandel ist das überragende Thema der Zeit. Der Schriftsteller Uwe Laub hat bereits in den Romanen „Sturm“ und „Leben“ gezeigt, was passieren kann, wenn Menschen in die Natur eingreifen. In seinem neuen Roman „Dürre“ entwirft er ein beängstigendes Bild der Zukunft. Im Buch, das einige Jahre in der Zukunft spielt, ist es nicht gelungen, die weltweite Erwärmung aufzuhalten. Immer schlimmer werdende Hitze und Trockenheit, gefährden die Lebensgrundlagen der Menschen. In dieser Situation könnte eine App helfen, die den CO2-Abdruck jedes Menschen feststellt und Konsequenzen einleiten kann. Die Entwicklung birgt Hoffnungen, gerade bei der Hauptfigur. Aber schon bald zeigt sich, dass mit der App zahlreiche Nachteile verbunden sind, gerade was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Im Gegensatz zu früheren Romanen hat Uwe Laub in „Dürre“ noch mehr wissenschaftliche Hintergründe betont. Actiongeladene Handlungsstränge nehmen dafür weniger Raum ein. (Heyne Verlag, 464 S., 15 Euro) dpa

