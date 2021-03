Scharlatane hat es vermutlich immer schon gegeben; Menschen, die vorgeben, über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zu verfügen, und sich so Vorteile, Reichtümer oder Macht sichern. Ihnen allen ist gemein, dass sie skrupellos Menschen manipulieren und ihr Vertrauen ausnutzen. Schauspieler und Betrüger sind sie alle, ganz gleich, ob sie als Wunderheiler, Goldmacher oder Hellseher auftreten.

Bunte Sammlung

Die Österreicherin Grete De Francesco hat sich 1937 in ihrer nun wiederveröffentlichten Studie „Die Macht des Charlatans“ ausführlich mit diesem Phänomen befasst. Wie eine Sammlung historischer Abenteuergeschichten liest sich ihr Rückblick in die Zeiten des 15. bis 18. Jahrhunderts. Eine wahrlich bunte Sammlung historischer Ereignisse und Personen hat De Francesco zusammengetragen.

So berichtet sie davon, wie Mitte des 16. Jahrhunderts die mächtige Stadt Venedig auf den vermeintlichen Goldmacher Marco Bragadino hereinfiel und wie der angebliche Arzt Gottfried Bareis sich Ruhm und Ansehen erschwindeln konnte. Ein ganzes Kapitel widmet sie auch dem „Charlatan der Charlatane“, dem italienischen Hochstapler Alessandro Cagliostro, dessen Aktivitäten am französischen Königshof kurz vor der Revolution von 1789 erheblich zum schlechten Ruf des Königshauses beitrugen.

Grete De Francesco veröffentlichte ihre Studie im Jahre 1937, als in mehreren europäischen Staaten populistische Scharlatane das politische Geschehen bestimmten. So sind viele ihrer Kommentare und Darstellungen sicher auch als versteckte Hinweise auf die Natur der Herrschaftssysteme ihrer Zeit zu verstehen.

Ergänzt wird Grete de Francescos Buch in der Neuausgabe durch einen fast 100 Seiten umfassenden biografischen Essay von Volker Breidecker. Sehr detailliert zeichnet der Autor und Kulturhistoriker das Leben der 1893 in Wien geborenen und 1945 im Konzentrationslager ermordeten Autorin. Nach dem Zweiten Weltkrieg war De Francesco weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Wiederveröffentlichung ihrer Studie zeigt, dass es sich lohnt, sich mit ihr zu befassen. dpa