Das Idyll trügt leider

In einem kleinen Ort in den Schweizer Alpen spielt Marc Voltenauers neuer Krimi „Das Licht in dir ist Dunkelheit“. Der Titel ist so vielversprechend wie vielsagend, denn die dörfliche Idylle findet ein jähes Ende, als auf dem Altar der pittoresken Dorfkirche eine verstümmelte Leiche entdeckt wird. Die Augen des Toten sind ausgestochen, im Herz steckt ein Messer.

Grausiger Kirchenfund

Im Ort lebt auch Kommissar Auer von der Polizei Lausanne, der mit seinem Team den Fall schnell aufklären soll. Doch kurz darauf geschieht ein weiterer Mord, dessen Opfer ähnlich zugerichtet ist.

Der Serientäter hinterlässt bei seinen Opfern Rätsel, die für die Ermittler darauf hindeuten, dass der Themenkreis Religion und Kirche die Begründung für die grausigen Taten liefern könnten.

In vielen kurzen Kapiteln beschreibt der Roman die Polizeiarbeit, gibt aber auch dem Mann Platz zur Selbstdarstellung, der stets als „Der Mann, der kein Mörder war“ bezeichnet wird. Voltenauer ist es gelungen, in seinem Roman eine spannende Balance zu finden aus Polizeiroman, Psychothriller und Alpenkrimi. dpa

