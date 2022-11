Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch veröffentlicht

Bis zum Sommer 1958 sind sich Ingeborg Bachmann und Max Frisch nie begegnet. Plötzlich schreibt Frisch der jungen Autorin, die mit ihren Gedichten für Furore gesorgt und in die von Männern dominierte Nachkriegsliteratur die starke Stimme einer auf Emanzipation bestehenden modernen Frau eingeschmuggelt hat, einen Brief. Er ist von einem ihrer Hörspiele so begeistert, dass er ihr schreibt, „wie

...