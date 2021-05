Bernhard Schlink stimmt neue Töne an. Als Erzähler ist er bekannt geworden, als Autor des Romans „Der Vorleser“ weltweit erfolgreich. In seinen oft in der Rhein-Neckar-Region angesiedelten Büchern hat der in Heidelberg aufgewachsene Autor und emeritierte Verfassungsrechtler immer wieder Fragen der Schuld und Verantwortung aufgeworfen, häufig mit Bezug zum Nationalsozialismus und zu dessen

...