Alles nur inszeniert? Fragt Martin Suter in seinem neuen Roman

Tom Elmer hat zwar ein gutes Jura-Examen hingelegt, findet aber keinen angemessenen Job und sucht nach seinem Platz im Leben. Mehr aus Langeweile reagiert er auf eine Anzeige: „Gesucht: Vertrauenswürdiger, gebildeter jüngerer Mann für Nachlassordnung, juristische Vorkenntnisse erwünscht, Vollzeit, faire Bezahlung“. Tom hat keine Ahnung, in was er da hineingerät, als er das erste Mal die Villa von Dr. Stotz betritt. Er weiß nichts vom Reichtum und der Macht des ehemaligen Nationalrates, erfolgreichen Unternehmers und Strippen-Ziehers, ahnt nicht, dass der alte Mann seit Jahrzehnten einem verlorenen Traum nachhängt und seiner verschwundenen Geliebten nachtrauert. Die schöne und kluge Tochter von Migranten aus Marokko hieß „Tarana“, was im Arabischen „Melodie“ bedeutet. Sie selbst bestand darauf, von ihren Freuden „Melody“ genannt zu werden.

Warum die junge Frau kurz vor der Hochzeit mit dem einflussreichen Schweizer Politiker verschwand, weiß niemand. Manche vermuten, sie sei von ihrer streng gläubigen muslimischen Familie, um die Ehre des Clans zu retten, entführt und ermordet worden. Andere glauben, die freiheitsliebende Melody habe noch rechtzeitig, bevor sie sich den Konventionen eines spießigen Ehelebens anpassen sollte, Reißaus genommen und lebe an einem unbekannten Ort, unter einem anderen Namen und mit einer neuen Identität.

Das Rätsel ihres Verschwindens wartet nun bereits 40 Jahre darauf, entwirrt zu werden. Dass es ausgerechnet der junge und naive Tom sein könnte, dem Dr. Stotz kurz vor seinem Ableben Einblick in die Abgründe seiner geschäftlichen Geheimnisse und seelischen Verwüstungen gewährt, mutet seltsam und unwahrscheinlich an.

Doch Martin Suter will uns genau das in seinem eleganten und geschmeidigen, manchmal ironischen und immer hintergründigen neuen Roman glauben machen. Er heißt genauso, wie die abwesende Person, um die sich alles dreht, die von allen Seiten beleuchtet und betrachtet und doch nie fassbar und immer ein Rätsel bleiben wird: „Melody“.

Berichte bei Wein und Whiskey

Zunächst ist Tom eingeschüchtert und fasziniert von der Aura des alten Herrn, vom morbiden Flair der Villa, in der er ein eignes Apartment beziehen darf. Die Bezahlung ist üppig, das Essen vom Allerfeinsten. Die Tätigkeit ist genauso seltsam wie simpel: Tom soll den Nachlass von Stotz sichten und ordnen, alles entsorgen, was dem Bild eines guten Menschen und kunstsinnigen Gönners widerspricht. Die Notizen und Akten bergen manches Geheimnis, das nicht öffentlich werden darf.

Viel spannender ist aber all das, was Stotz abends am Kamin bei Wein und Whiskey über Melody berichtet, über seine Liebe zu ihr und seine lebenslange Suche. Je mehr Tom darüber erfährt, desto deutlicher spürt er, dass Stotz nicht der ist, der er vorgibt zu sein, und dass er mehr über das Verschwinden von Melody weiß, als er der Welt glauben machen will: Dass sein Leid und sein Kummer vielleicht nur Teil einer Inszenierung ist, die Stotz der Welt vorspielt.

Der leicht und luftig erzählte Roman entpuppt sich als komplex und vielschichtig, ist wie die ineinander steckenden russischen Holzpuppen gebaut: Keine Figur ist, was sie scheint, in jeder Handlung versteckt sich noch eine andere unerwartete Geschichte, wenn man glaubt, die komplizierte Gemengelage zu verstehen, biegt Suter ab und eröffnet einen neuen Weg.

Jeder hat Melody anders in Erinnerung, erzählt seine eigene Wahrheit, als Tom sich nach dem Tode seines Dienstherren aufmacht, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen und zu überprüfen, was dran ist an den Geschichten, die Stotz ihm erzählt hat.

Tiefgründige Recherche

Tom - durch das Testament des Verstorbenen gut versorgt - reist kreuz und quer durch die Welt, sucht all die Orte auf, an denen Melody angeblich gesehen wurde, spricht mit dem Polizisten, der ihren Fall damals bearbeitet hat und besucht ihre wieder nach Marokko zurück gekehrte Familie.

Je tiefer er in die Recherche eintaucht, desto facettenreicher wird das Bild, dass er von Melody bekommt: mit dem Bild, das Stotz entworfen hat, und mit den geschönten Gemälden, die in der Villa hängen, haben seine Erkenntnisse über Melody nichts mehr zu tun. Traum und Realität, Wunsch und Wirklichkeit vermischen sich.

Immer hat Suter noch einige Fantasie-Pfeile im literarischen Köcher, baut Wendungen und Überraschungen ein und findet hinter jeder bröckelnden Fassade neue Lügen und Legenden. Wenn die Fantasie so viele Räume eröffnet, wozu braucht man dann die Wahrheit?