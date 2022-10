Alle in einem Boot: Robert Menasses "Die Erweiterung"

Fast 600 Seiten hat man gelesen, da sagt der eine Kommissar zum andern: „Beeil dich, in zwanzig Minuten geht es los.“ Robert Menasse hat sich bis dahin nicht beeilt in seinem Roman. Im Gegenteil, er hat alles genüsslich auserzählt auf seiner neuen Reise durchs Absurdistan Europa. Tatsächlich ist sein Roman „Die Erweiterung“ ein Buch der unverhofften Wendungen. Auch das macht die Lektüre so

...