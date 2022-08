Zwerchfellhengst in Hochform: Chako Habekost glänzt vor rund 1000 Fans in Mannheim

Seit Mitte März 2022 steht bei jeder Vorstellung von „Life Is Ä Comedy“ das Publikum mit auf dem Prüfstand. Denn die explosive Stimmung bei der ersten Vorpremiere des aktuellen Programms von Christian „Chako“ Habekost bei einer Privatvorstellung im Weingut Fitz-Ritter in seiner Wahlheimat Bad Dürkheim ist eigentlich nicht zu toppen. Auch beim ausverkauften Heimspiel beim Seebühnenzauber in

...