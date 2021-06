Die gute Nachricht kommt technisch bedingt erst zum Schluss: Moderator Olaf Schönborn freut sich in Vertretung von Club-Chef Thomas Siffling sichtlich, dass die Ära der Digitalkonzerte im Mannheimer Ella & Louis zu Ende geht. Am Montagabend folgt um 20 Uhr noch ein Online-Konzert mit dem Quartett Haberecht 4. Mit Beginn des voller Optimismus geplanten Lions Jazz Festivals am

...