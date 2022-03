Es ist schon eine fantastische, wohl einmalige Geschichte, die Eva Ries in ihrem frisch erschienen Buch „Wu-Tang Is Forever: Im engsten Kreis der größten Band der Welt“ erzählen kann. Dementsprechend gut gefüllt ist die Alte Feuerwache, als die Mannheimer Musikmanagerin das 250 Seiten starke, eindrucksvoll bebilderte Werk am Freitagabend im Gespräch mit dem Hip-Hop-Experten Jan Wehn vorstellt.

...