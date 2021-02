Heidelberg. "Man hätte gar nicht erst wählen dürfen“, sagt die Direktorin, die zugleich eine Wahlkommission leitet. „Es ist doch auch so klar, was das Volk will. Denn das Volk will immer nur eins: Stabilität.“ Die Menschen „träumen von einem Leben in Freiheit in einem reichen Land“, rekapituliert dagegen Die Neue, die als Präsidentschaftskandidatin angetreten ist.

Zwei Stimmen, die in „Die Beleidigten. Belarus(sland)“ zu Gehör gebracht werden, einem semi-dokumentarischen Drama, das der belarussische Autor Andrej Kurejtschik über die Geschehnisse in Weißrussland schrieb, wo es nach der als gefälscht geltenden Präsidentenwahl im August 2020 zu monatelangen Massenprotesten kam. Übersetzt von Georg Dox, feiert das Stück seine deutschsprachige Erstaufführung als Online-Lesung am Theater Heidelberg.

Eingerichtet wurde der Text von Schauspieldramaturg Jürgen Popig, Hanna Green hat die nach realen Vorbildern geschriebenen Monologe ins Videobild gesetzt: Der Alte (verkörpert von Christina Rubruck) ist Machthaber Alexander Lukaschenko, der Junge (Benedict Fellmer) sein jüngster Sohn; Der Vogel (Steffen Gangloff) ist ein ukrainischer Söldner, Die Optimistische (Esra Schreier) eine Bürgerrechtlerin und Der Leichnam (Daniel Friedl) ein junger Mann, der am ersten Protesttag von der Polizei getötet wird. Lisa Förster spielt (sehr stark!) die oppositionelle Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja, Katharina Quast die Wahl-manipulierende Direktorin.

Die zunächst autonomen Narrative nähern sich einander an, lassen schließlich enge Verbindungen aufscheinen, zwischen denen, die das System treu stützen, es mit aller brutalen Staatsgewalt verteidigen und denjenigen, die dagegen aufbegehren, die zu Opfern werden: Ein eindrücklich gezeichneter, schmerzlich intensiver Prozess. Die Lesung wird wieder am 6. und 15. März auf theaterheidelberg.de ausgestrahlt, am 6. März zudem auf nachtkritik.de.