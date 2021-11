Stephanie Neigel in Mannheim: Viel Gefühl und Rhythmus zwischen den Zeilen

Mannheim. Stephanie Neigels Spektrum ist enorm: Die unter anderem an der Mannheimer Musikhochschule ausgebildete Jazzsängerin beherrscht auch fast alle Spielarten von Pop, egal ob Deutsch oder Englisch. Seit mehr als zehn Jahren ist sie Mitglied des erfolgreichen A-cappella-Quartetts Les Brünettes, seit kurzem unter dem Künstlernamen Phalleé als erste „Tochter“ auch ein Teil des Söhne-Mannheims-Universums – in dessen Jazz Department. Seit 2013 veröffentlicht die 35-Jährige Soloplatten – ihre dritte „In Sachen Du“ steht ein Stück weit im Mittelpunkt ihres Konzerts im Mannheimer Ella & Louis. Dabei zeigt nicht nur die Nichte von Deutschrock-Star Julia Neigel ihr enormes Spektrum zwischen Deutschpop-Ballade und Jazz-Klangcollage, sondern mit dem Stephanie Neigel Trio Zusammenspiel auf extrem hohem Niveau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Schlagzeuger Tommy Baldu und Gitarrist Daniel Stelter, beide selbst polyvalente All Stars der erweiterten Rhein-Neckar-Szene, hat sie 2018 bereits dieses erste deutschsprachige Album eingespielt. Das nächste steht schon in der Pipeline – mit „Zwischen den Zeilen“ ist das voraussichtliche Titelstück gegen Ende der zweiteiligen Show auch schon zu hören. Die Sängerin erklärt, dass sie darin die Erlebnisse der letzten anderthalb Jahre verarbeitet habe. Sie selbst spielt zum reflektierten Text am kleinen Flügel. Stelters hier sehr amerikanisch angelegte Sound-Landschaft rückt Neigels transparenten Gesang Richtung Bonnie Raitt, einer Altmeisterin der großen Ballade zwischen Country- und Blues-Rock. Der Titel zwischen den Zeilen ist extrem gut gewählt, denn in diesem Raum platziert die Sängerin extrem viel Gefühl – und ihre Mitstreiter enorm zwingenden Groove. Besonders, wenn sie fast nichts spielen.

Vorgeschmack auf viertes Album

In ihren besten Momenten nimmt das Formen an, dass Bassisten eigentlich um ihre Jobs fürchten müssten – man hat das Gefühl, zwischen den beiden wächst ein unsichtbarer dritter Teil der Rhythmusgruppe. Dabei spielt Stelter die tiefen Töne oft einfach nur besonders pointiert und songdienlich. Darin liegt auch Baldus enorme Qualität. Und auch er hat ein enormes Händchen für originelle Klänge und avantgardistische Ausbrüche wie bei einem heftig beklatschten Solo. Damit ist er der ideale Partner für Stephanie Neigel als Co-Produzent und Songwriter: „Ich bringe den Text, die Akkorde und die harmonische Struktur, Tommy hat viele Ideen, was den Sound angeht, und viel Erfahrung als Produzent gesammelt“, erklärt die gebürtige Wormserin beim Nachgespräch ihre Arbeitsweise. Man treffe sich dazu in Baldus Studio in Jockgrim. Das passe gut, weil sie oft unterwegs von ihrer Wahlheimat Köln zur Dozententätigkeit in Freiburg sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch erstmal genießt sie sichtlich das Gefühl, auf der Bühne stehen zu können und ruft den gut zwei Dutzend Unentwegten im Publikum zu: „Monnem, herzlich willkommen! Schön euch zu sehen! Wir haben uns lange nicht gesehen, irgendwas ist dazwischen gekommen“, scherzt sie mit Blick auf die Pandemie. Und sagt das einzig Richtige in der aktuellen Situation: „Genießt den Moment, den Abend mit Musik. Wer weiß, wie lange sie uns noch erhalten bleibt.“ Dazu passt die Nummer „Kirmes im Kopf“ perfekt – mit leicht angescattetem Intro, typischem Baldu-Groove und Stelter rhythmisch-bassbetonter Gitarre – großartig. Bleibt zu hoffen, dass wir nicht bald wieder ausschließlich auf Kopfkirmes und -Kino angewiesen sind.

Neigels erster Ausflug zum Flügel, zart percussionistisch und mit minimalen Gitarrenzupfen begleitet, setzt mit der Ballade „Frage an die Zeit“ einen nachdenklichen Kontrapunkt. „Diese Songs entstehen aus der Schwingung der Zeit. Oder aus ganz alltäglichen Momenten“, leitet die Frontfrau zu „Dance With The Devil“ vom 2015er-Album „Capture Time“ über. Diese Collage habe sie sich in der Schlaflosigkeit um halb vier von der Seele geschrieben – den somnambulen Gedankenstrom zwischen Bewusstem und Unterbewusstsein inszeniert sie spektakulär: Ihre Stimme mäandert zwischen Maunzen, Glockentönen, Knarren, Hauchen, Wispern, Keckern, Atmen, träumerischen Satzfetzen, Alltagsgedanken („Habe ich die Waschmaschine ausgemacht?) bis zum Selbstgespräch. Dazu gibt es avantgardistische Begleiteinsprengsel von Gitarre und Schlagzeug. Dann grooven Stelter/Baldu mit minimalem Materialaufwand wieder so heftig, dass man meint, sie hätten hinterm Vorhang noch den Bassisten von Living Colour versteckt.

Enorm viel Abwechslung

Selbst unbeschwerte Filigranballaden wie „Sommerregen“ über einen zweisamen Moment für die Ewigkeit mit ihrem heutigen Ehemann, können in einem Rock-Ausbruch gipfeln, um wieder sanft auszuklingen. Wie zuletzt bei den Brünettes verarbeitet sie auch die Mutterrolle aus verschiedenen Perspektiven, es gibt auch eine eindrucksvolle, heftig gefeierte A-cappella-Einlage mit Absatz- und Körperpercussion als Solo ohne Mikrophon. Diese Vielseitigkeit in den kreativen Möglichkeiten ist Stephanies Neigels großes Pfund, macht aber vielleicht den Sprung zum großen Publikum kompliziert: Vieles ist fürs Deutschpop-Radio zu anspruchsvoll, Jazz-Puristen könnten mit den gradlinigen Balladen fremdeln. Egal, das Publikum ist begeistert, feiert das mitreißende „Tanz“ und singt in der Zugabe den Beatles-Klassiker als „Freitagabend-Ella-&Louis-Maskenchor“ kompetent in mehreren Stimmen mit. Zu Stand Ovations verabschiedet sich die Hauptdarstellerin mit positivem Blick nach vorn: „Das nenn‘ ich mal einen Jazzclub - auf das nächste Jahr!“ Das bringt mit ihrem vierten Album auf jeden Fall etwas Gutes und womöglich noch ein Duo-Projekt als Phalleé mit Baldu.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3