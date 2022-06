Wenig mehr als ein Jahr ist es her, dass Sophie Hunger einen triumphalen Headlinerinnen-Auftritt beim pandemiebedingt sehr mitteleuropäisch besetzten Pandemie-Maifeld-Derby im Mannheimer Reitstadion hingelegt hat. Ein Konzert in Trio-Besetzung, teilweise mit einem zauberhaften Chor-Quintett, das ihr eigentlich Spielzeit auf den großen Bühnen der Mega-Festivals Rock am Ring oder Southside hätte

...