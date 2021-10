Saxofonklang mit Glasharfe

Mannheim. Mehrfach musste das Konzert verschoben werden, wie so viele in diesen Tagen. Aber das Publikum hat sich offenkundig nicht verschrecken lassen: Die Alte Feuerwache Mannheim ist ausverkauft, als das Quartett Quadro Nuevo auf die Bühne tritt, um mit seinem weltgewandten Jazz gleichsam eine musikalische Wunderkammer zu öffnen. Die wird von Mulo Francel mit Saxofon- und Klarinetten-Klang gefüllt, während Andreas Hinterseher Akkordeon, Bandoneon und Vibrandoneon spielt, dieweil D.D. Lowka den Kontrabass zupft, streicht und bisweilen genauso als Perkussionsmittel nutzt, wie das originär dafür bestimmte Schlagwerk an seiner Seite. Pianist Chris Gall wird an diesem Abend von der Multiinstrumentalistin Izabella Effenberg vertreten – und das ist ein Glücksfall, der die Türen der musikalischen Möglichkeiten noch weiter aufschlägt: Virtuos spielt sie Glasharfe, Vibrafon, Sun- und Steeldrum und das (mit der Kalimba verwandte) Array Mbira, mit seinem delikaten Glockenharfen-Ton.

Umgewidmeter Klassiker

Zwar firmiert das Programm unter dem Titel „Mare“, benannt nach dem Quadro-Nuevo-Album. Und das Quartett stellt auch Stücke daraus vor, wie den Samba „Sambadi Didi“ und die Reise-Schöpfung „Ikarus’ Dream“. Zugleich wird der Abend aber weit darüber hinaus aufgespannt, verweist etwa auf das Zusammenspiel mit Basem Darwischs Formation Cairo Steps oder rekurriert auf Mulo Francels „Crossing Lifelines“-Projekt, für das jener Musizierende mit biografischen Wurzeln in Mittel- und Ost-Europa versammelt hatte (darunter auch Effenberg und Lowka). Andreas Hintersehers Lockdown-Keller-Kooperation „Stay Away And Play“ lässt hier Töne wie Reflexionen auf Seifenblasen schimmern, und bald wird der Jazzklassiker „Nature Boy“ zum Tango umgewidmet: ein musikalisch bemerkenswert reicher Abend.