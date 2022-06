Die Kräfte konzentrieren sich an Tag drei bei Rock am Ring. Denn nachdem zehntausende Feierwütige ebenfalls zehntausende an Schritten gelaufen sind und dutzende an Stunden vor Bühnen gefeiert haben, gilt es mit den Kräften zu haushalten. Die Füße schmerzen, die Stimmen sind heiser – und auch der berühmte Rock am Ring-Regen bittet endlich zum Stelldichein. An und für sich wären dies die Zutaten

...