Rock am Ring: Ein Sieg der Entschlossenheit

Nürburg. Die Kräfte konzentrieren sich an Tag drei bei Rock am Ring. Denn nachdem zehntausende Feierwütige ebenfalls zehntausende an Schritten gelaufen sind und dutzende an Stunden vor Bühnen gefeiert haben, gilt es mit den Kräften zu haushalten. Die Füße schmerzen, die Stimmen sind heiser – und auch der berühmte Rock am Ring-Regen bittet endlich zum Stelldichein. An und für sich wären dies die Zutaten für eine langsam einsetzende Ermattung, der bei Wind und schwülen 23 Grad die Lethargie folgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch stattdessen zeigt sich bei den Fans der gepflegten Rock-Kultur ein erstaunliches Aufbäumen, das sich ganz offensichtlich aus den Kräften speist, die sich in zwei Jahren bitterer Festivalpause angestaut hatten – deren Einsatz aber auch mit hervorragendem musikalischem Liedgut belohnt wird.

Nürburgring Finale Grande bei Rock am Ring 27 Bilder Mehr erfahren

Denn was RIN, Alligatoah und Casper dem Samstag an geballter Hip Hop-Energie spendeten, sind Tremonti, Shinedown und Bullet For My Valentine an Rock- und Metal-Gewalt für den Sonntag. Bereits früh am Tag setzen die Black Veil Brides Akzente, auch die Jungs von A Day To Remember sorgen für die ersten größeren Circlepits im Regen – und die Newcomer von RedHook erinnern bei manchen Akkorden schon an die Erfolge von Halestorm. Doch neben dem vor allem akustisch hervorragenden Einsatz von Drangsal aus Herxheim, die eine stattliche Menge an Menschen vor der Orbit Stage versammeln, sind es vor allem die Metal-Altmeister von Korn, die voll in die Kerbe schlagen. Mit ungetrübter Härte gesegnet, aber auch frischen neuen Tönen aus dem neuen Album „Requiem“ in Nürburg gelandet, setzt es für die Liebhaber des Schwermetalls Saitenhiebe und Trommelsalven erster Güte.

Mehr zum Thema Nürburgring Finale Grande bei Rock am Ring 27 Bilder Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rock am Ring Tag zwei bei Rock am Ring: Auf der Schaukel der Genres Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rock am Ring Rock am Ring ist zurück - das Publikum ist der Star Mehr erfahren

Gesteigert werden kann das zum Finale nur noch durch die Headliner von Volbeat, die nicht nur mit einem geschmackvollen Best Of aus 15 Jahren Bandgeschichte, sondern vor allem mit einem Michael Poulsen punkten, der die Lust an seinen interaktiven Qualitäten auch vor einer Menge von knapp 90 000 Menschen nicht verloren hat. Das Ergebnis ist eine bestgelaunte Rock-Party, die sich als Sieg der Entschlossenheit über die eigenen körperlichen Grenzen lesen lässt. Bis Billy Talent um kurz nach Mitternacht den Deckel auf drei besondere Tage am Ring machen, die in Erinnerung bleiben werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2