Es ist schon anders: Normalerweise bilden sich schon vor der Eröffnung des Mannheimer Maifeld Derbys lange Schlangen an der Bändchenausgabe. Diesmal tröpfeln die Fans eher, strömen passend zum idealen Open-Air-Wetter eher gemütlich in kleinen Gruppen Richtung Haupteingang am Rande des Maimarktgeländes. Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten die Veranstalter von der Agentur Delta

...