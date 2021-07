Ladenburger Picknick-Konzerte starten perfekt

Ladenburg. Mit dem Kölner Quartett Bukahara hat am Donnerstagabend die Reihe Picknick-Konzerte bei angenehmsten Sommertemperaturen auf der ausverkauften Ladenburger Festwiese eine fast perfekte Premiere hingelegt. 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer – mehr lässt das aktuelle Hygienekonzept nicht zu – tummelten sich größtenteils auf mitgebrachten Decken. Aber große Teile des Publikums brauchten viel Geduld: Wegen der aufwendigen Kontrollen von Impf- und Testnachweisen sowie der Taschen schlängelten sich die Fans durch den kompletten Benz-Park. Eine Schlange, wie man sie bei den bis zu zwölfmal größeren Konzerten zu normalen Zeiten nie gesehen hat - Pandemie-Bilder. Aber welche der besseren Sorte. Irgendwann klapperten die Festival-Mitarbeiter die Leute in der Schlange proaktiv ab, so dass laut Veranstalter Timo Kumpf alle rechtzeitig zu Konzertbeginn auf dem Gelände waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das hat sich gelohnt: Bukahara lieferten einen wirklich idealen Soundtrack aus mitreißendem Folkpop, der auch Fans der Genregiganten Mumford & Sons begeistern könnte, reizvollen nordafrikanischen Elementen und schierer musikalischer Klasse. Selbst wenn sie Deutsch singen, klingen sie eher so ambitioniert und poetisch wie Element Of Crime als nach den Heerscharen von Max Giesingers im Radio. Das Ganze läuft super entspannt und tanzbar. Es wird mitgesungen - schön!