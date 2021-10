Von Hildegard von Bingen bis zu John Cage ist es ein weiter Weg - möchte man meinen. Doch „Dream“ (Traum) des 1992 verstorbenen amerikanischen Komponisten ist so nah dran an der mittelalterlich-klösterlichen Musik, dass man das später im Konzertprogramm auftauchende Stück mit dem knapp 1000 Jahre alten „O Ecclesia“ assoziiert. Auch die „Messages between trees“ (Botschaften der Bäume) des

...