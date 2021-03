Vielleicht ist es auch eine Frage von Gewöhnung, aber einige aus der Corona-Not geborene Formate scheinen zusehends an Fahrt und Reiz zu gewinnen. Etwa Video-Gespräche per „Zoom“, und zwar genau dann, wenn die dabei erzeugte informelle Nähe (oft melden sich die Teilnehmer ja aus dem eigenen Heim) auf eine Gesprächssituation trifft, in der sich zwei Parteien so

...