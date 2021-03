Hat der Jugend-Kult jetzt auch den guten, alten Jazz erreicht? Grassiert das Billie-Eilish-Virus neuerdings in einer Kunstform, die ihr Publikum oft unter alten weißen Männern findet? Wäre ja gar nicht so schlecht. Wir sehen im Ella & Louis-Club in Mannheim ein Sextett, das optisch noch als Schülerband firmieren könnte (aber leider sieht das streng genommen nur die Kamera: es ist ein

...