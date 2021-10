Im Sonnenbad der Song-Klassiker

Mannheim. Es wird ein musikalischer Wohlfühlabend, mit sonnigen Kopfstimmen-Chorussen und unverkennbar anschmiegsamen Melodien, die auf federnden Rock 'n' Roll und Boogie-Wogen gebettet sind. Dafür tragen die Songs des Electric Light Orchestra (ELO) Sorge, die der englische Gitarrist und Sänger Phil Bates mit seiner Band im Mannheimer Capitol präsentiert. Um Bates Rolle als ELO-Songverwalter einzuordnen, dürfte ein kurzer geschichtlicher Exkurs nicht ganz fehl am Platz sein: Das längst legendäre Electric Light Orchestra war Anfang der 1970er Jahre von den britischen Musikern Jeff Lynne, Roy Wood und Bev Bevan gegründet worden. Man verquickte bald eingängigen Rock mit klassischen Elementen und vielen Streichern - und war damit extrem erfolgreich. Nach 13 Jahren kam es gleichwohl zu Band-Pausen, Trennungen und Neuorientierungen, woraufhin Schlagzeuger Bev Bevan (ohne den musikalischen Bandkopf Lynne) zu Beginn der 90er Jahre die Gruppe ELO Part II gründete - in welcher wiederum von 1993 bis 1999 Phil Bates sang und Gitarre spielte. ELO-Gründervater Lynne selbst hatte man übrigens vor drei Jahren (als "Jeff Lynne's ELO") gar nicht weit weg und mit großem Bandbesteck in der praktisch ausverkauften Mannheimer SAP Arena erleben dürfen.

Phil Bates begeistert

Im annehmbar besuchten Capitol tritt Phil Bates seinerseits mit fünfköpfiger Formation auf - Schlagzeug, Bass, Geige und zwei Keyboards, von denen eines von seiner Frau Joanna Bates gespielt wird. Das Sextett zeigt sich mithin weniger den opulenten Klangwällen als dem poppigen Rock 'n' Roll-Aspekt von ELO verhaftet - und agiert dabei überaus kompetent. Klassiker wie "All Over The World", "Rock 'n' Roll Is King", "Calling America", "Hold On Tight" oder "Don't Bring Me Down" tauchen das Publikum in ein prickelnd positives Song-Sonnenbad; "Telephone Line" zielt dagegen mit einiger Dramatik auf den Herzbereich und "Ticket "To The Moon" bewegt sich in Richtung introspektiven Artrock.

Frontmann Bates überzeugt an den Gitarren ebenso wie mit seinem Gesang, den er bisweilen in ELO-typische Höhen aufsteigen lässt. Mehr noch zieht es Bassist Ralf Vornberger dorthin, der mit veritabler Falsettstimme "Confusion" und mit launigem Aplomb "Rockaria!" intoniert, während Joanna Bates auf den Spuren Olivia Newton-Johns den Pop-Klassiker "Xanadu" erstrahlen lässt. Auch ein klassisches Schlagzeug-Rock-Solo fehlt nicht im Programm - zum Ausklang von "Turn To Stone".

Bei "Last Train To London" geht es zwar darum, (eigentlich) den letzten Zug in die englische Metropole erwischen zu wollen; aber klanglich fühlt man sich dabei geradewegs ins New Yorker Disko-Viertel rund um das Studio 54 katapultiert. "But I really want tonight to last forever", singt Bates in dem Stück: Er will, dass dieser Abend ewig andauert. Ganz so lange wird es hier nicht, aber immerhin zwei schöne Stunden (inklusive Pause) werden es, bis die Zugaben "Roll Over Beethoven" und "Can't Get It Out of My Head" das Konzert unter herzlichem Applaus beschließen.

