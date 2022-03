Gänsehaut-Moment in der SAP Arena: Sting startet mit „Russians“

Mannheim. Mannheim. Wenn der Vater mit dem Sohne ... wie vor fünf Jahren an gleicher Stelle haben Gordon Sumner, sehr viel besser bekannt als Sting, sein Sohn Joe und die siebenköpfige Band um Stammgitarrist Dominic Miller ein hochklassiges Konzert in der Mannheimer SAP Arena abgeliefert. Wie 2017 bestritt der 46-jährige Thronfolger das Vorprogramm, solo mit Gitarre sowie Keyboard - und manchmal mit Selbstsamples über die Loop-Station wie Ed Sheeran. Joe Sumners Gesangsstil erinnert stark an seinen unverkennbaren Vater, was ihm bei seinem halbstündigen Auftritt sehr viel Applaus vom aufgeschlossenen Publikum einbrachte.

Dieser steigerte sich natürlich immens, als Sting um 20.45 Uhr die Bühne betrat, auf Deutsch seine Fans begrüßte - und zwei ukrainische Streicherinnen vorstellte. Allein mit ihnen spielte der bestens aufgelegte Sänger eine bewegende Version seines Friedenshits „Russians“ aus den Zeiten des Kalten Kriegs. Mehr muss der politisch aktive Brite nicht tun, um den heißen Krieg in der Ukraine zu kommentieren. Großes Kino. Ansatzlos folgt großer Rock: „Message In A Bottle“ in einer hochenergetischen Version, bei der die Fans euphorisch mitklatschen. Es folgen nahtlos die beiden großen „Was wäre, wenn ..“-Hits des 70-Jährigen: „If I Ever Lose My Faith In You“ und „If You Love Somebody Set Them Free“, unterbrochen von einer kurzen Bandvorstellung. Sting bringt seine Musik - auch optisch - ohne viel Schnickschnack auf den Punkt. So wie auf dem Album „My Songs“, auf dem er 2019 seine großen Hits neu eingespielt hat. Bei „Englishman in New York“ und „Every Little Thing She Does Is Magic“ herrscht Seligkeit in der Arena.

Beim zweiten Konzert in der Arena nach Pandemiebeginn blieb ein Großteil der Oberränge ungenutzt, so dass schätzungsweise rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer den 70-jährigen Hauptdarsteller beim Start seiner „My Songs“-Tournee bejubelten. Zu den Stoßzeiten, etwa kurz vor Showbeginn um 19.45 Uhr, kam es vereinzelt zu langen Schlangen bei der stationären Impfstatuskontrolle. Wobei es bei den Checks stets zügig voranging und mobile Kontrollteams schon frühzeitig auf die Anreisenden zugingen und sie mit Bändchen versahen.