Die Corona-Krise mag den Kulturschaffenden noch so viele Tiefschläge versetzen, sie zeigen wie Sängerin Fola Dada, Trompeter Joo Kraus und Band am Freitagabend im Mannheimer Ella & Louis trotzdem, was sie können: Mit Spielfreude Lebensfreude verbreiten, inspirieren und beglücken.

“Wir spielen, was uns Freude bereitet“, sagte Fola Dada im Vorfeld des Streaming-Konzerts aus dem

...