Fatih Çevikkollu überzeugt mit intelligentem Humor im Musik-Kabarett Schatzkistl

Mannheim. Platte Witze, sinnbefreite Schenkelklopfer und Keulen, die unterhalb der Gürtellinie platziert werden, sind nicht sein Ding: Fatih Çevikkollu beherrscht die feinen Nuancen, die intelligenter Humor und bissigen Sarkasmus ausmachen. Mit seinem sechsten Programm FatihMorgana ist der 49-Jährige am Freitag im Musik-Kabarett Schatzkistl aufgetreten und hat damit das Publikum nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken gebracht. Mit den Worten „Herzlich willkommen zur letzten Vorstellung vor dem Lockdown“, begrüßt der Kölner die rund 30 Besucher und mit verschmitztem Lächeln. Die Wohnzimmeratmosphäre des gemütlichen Saals fühlt sich am Freitag noch einen Tick intimer an, wenn Çevikkollu den Blick schweifen lässt. Zudem benutzt der Kabarettist die Anrede „Du“, wodurch die Distanz zu ihm ein gutes Stück zu schrumpfen scheint. „Das wird ein toller Abend, sagt er über seine Show. „Lehn dich zurück, genieß es einfach. Wer nicht genug lacht, kriegt sein Geld zurück.“ Doch dieses Versprechen muss Çevikkollu nicht einlösen, denn Heiterkeitsausbrüche gibt es in diesen rund zwei Stunden zur Genüge. Sein aktuelles Programm spielt nicht umsonst auf den Begriff „Fata Morgana“ an. Denn wie bei der Luftspiegelung ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Daher lädt Çevikkollu zum Perspektivwechsel ein. Das Thema Corona flicht der Komiker geschickt in seine Handlung mit ein, so dass seine Aussagen eine gute Portion Aktualität zu Tage bringen. „Wir sind alle Pandemie-Profis“, sagt er. „Gestern noch Bundestrainer, heute schon Virologe.“ Ganz selbstverständlich trügen die Menschen ihre Masken, auch wenn sie eine Bank betreten. Panik breche dagegen dort aus, wenn man ohne Mundnasenschutz erscheine. Gleichzeitig karikiert er so manche abstruse Denkweise von Querdenkern. Çevikkollu geht nicht nur auf bekannte Verschwörungstheorien im Bezug auf Corona, etwa auf Bill Gates‘ angebliche Rolle in der Pandemie, ein. Im Gegenteil, er amüsiert sich köstlich, indem er weitere Mythen erfindet. Etwa, ob der Islam etwas mit dem Virus zu tun habe. „Corona und Koran – Zufall oder Chiffre?“, verkündet er geheimnisvoll. Er erklärt den Unterschied zwischen Digitalen Eingeborenen und Digitalen Migranten, philosophiert über mögliche Gefahren wenn das Bewusstsein auf Festplatte gespeichert wird. „Wollen wir eine Welt, in der es den natürlichen Tod nicht mehr gibt?“, fragt er. Gleichzeitig weckt er nostalgische Erinnerungen an Telefone mit Kabel. „Als das Telefon festgebunden war, waren wir noch frei.“

Das Lachen im Hals stecken bleibt den Zuschauern, wenn Çevikkollu heiße Eisen anpackt, wie rechte Gewalt gegen Migranten und ob es Rassismus in Deutschland gibt. Er moniert, dass manche Wirtschaftszweige in der Corona-Zeit besser unterstützt wurden als andere, wie beispielsweise die Kunst- und Kulturbranche. „Die Wichtigen müssen gerettet werden, nicht die Witzigen.“Ob Korruption oder illegale Machenschaften, der Künstler mit türkischen Wurzeln scheut sich auch nicht, Taten von Staatsoberhäuptern und anderen Politikern öffentlich an den Pranger zu stellen. Zudem gelingt es dem 49-Jährigen, Themen wie Anwerbeabkommen mit der Türkei mit seiner persönlichen Geschichte zu verknüpfen. Da berichtet er davon, dass sein Vater stets zurück in die Heimat wollte, und neue Haushaltsgeräte nie benutzt, sondern stets weggepackt wurden. Mit vielen lustigen Anekdoten schildert Çevikkollu von seinen Urlauben in der Türkei. Wobei die Anfahrt im Auto eher anstrengend war. „3000 Kilometer in drei Tagen“, staunt er immer wieder, als könne er es selbst nicht glauben. Er erzählt von Streits mit seinem großen Bruder, Flaschen als Toilettenersatz und korrupten Polizisten in Belgrad und Zagreb, die sich mit Zigaretten bestechen ließen. Bei der Zugabe beantwortet er Fragen aus dem Publikum. Jemand will wissen, warum er Birkenstocks trägt. Çevikkollu schmunzelt. „Das ist ein Kommunikationsangebot für Leute, die sich für Äußerlichkeiten interessieren.“ Schließlich verabschiedet er sich unter viel Beifall. „Ich fand es war ein richtig schöner Abend mit euch.“