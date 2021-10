Das Licht wird allmählich heller, das völlige Dunkel muss weichen. Aber da ist nichts im Bühnenraum des Mannheimer Künstlerhauses Zeitraumexit, das Publikum blickt zu Beginn der Performance „The Death of Ivan Ilyich“ in eine Leere. Eine Musik hebt an, klingt wie ein jenseitiges Wabern, Raunen und Glimmern, das von geisterhaften Chorstimmen durchstreift wird. Sie erstirbt abrupt und Sonia Si

...