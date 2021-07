Alex Mayr zaubert mit der Magie des Mannheimer Luisenparks

Mannheim. Wie Alex Mayr die Magie von Parks, speziell des Mannheimer Luisenparks herausarbeitet, ist, ist zauberhaft. Nicht nur, weil die vor drei Wochen erschienene zweite Platte „Park“ vor großartigen eingängigen Indie-Pop-Songs nur so strotzt und das CD-Release-Konzert am Freitagabend beim fast ausverkauften Start des corona-bedingt etwas speziellen 2021er Jahrgangs des Seebühnen dementsprechend großartig fällt. Es ist ganz offensichtlich, wie sich auf dieser Bühne am Wasser und mitten im Grünen ein Entwicklungskreis für die 35-Jährige schließt.

Musik auf der Bühne war früh ihr Leben, doch beim Übergang in den Profibereich hakte es plötzlich. Die Sängerin, Multiinstrumentalistin und Komponistin war mit Bühnenshows ihres Vaters großgeworden – körperlich aber zu groß für die ersehnte Musical-Ausbildung. Zahlreiche Ablehnungen der einschlägigen Schulen zehrten an ihrem Selbstbewusstsein. Der Ausweg war die Mannheimer Popakademie. Trotzdem dauerte es zehn Jahre vom Abschluss zum ersten „Wann fangen wir an?“ Auch das lag am mangelnden Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Stilempfinden und Urteilsvermögen. Stattdessen dokterte sie jahrelang mit einem hitfixierten Produzenten in Berlin an Songmaterial rum, das eigentlich längst ausgereift war. Das erkannte Konstantin Gropper, als er Mayr als Ersatzkeyboarderin in die Live-Band seines Indie-Projekts Get Well Soon holte. Zusammen brachten sie das exzellente Debütwerk auf die Schiene, kaum mehr als ein Jahr später folgte Anfang Juli die noch fulminantere Fortsetzung.

Kreativer Funke am Blumenpavillon

Und der kreative Funke für „Park“ entzündete sich vor recht genau einem Jahr im Luisenpark, bei Mayrs ersten Konzert nach dem Lockdown auf der Seebühne. „Das war einfach so eindrücklich, die Location, überhaupt mal wieder auf der Bühne zu stehen, die glücklichen Gesichter im Publikum. Das war so emotional, fast überwältigend“, erzählte die Wahl-Mannheimerin zuletzt dem Park-Magazin „Luise“. Danach sei sie mit ihrer Jahreskarte immer wieder in den Luisenpark gegangen. „Es gibt ja dieses Teehaus, und ich bin ein großer Fan des Fernen Ostens. Für mich geht immer, wenn ich das Teehaus, den Garten, die Koikarpfen sehe, eine Sehnsuchtswelt auf. Da saß ich also auf der Bank am Blumenpavillon und betrachtete das Teehaus, träumte mich in die Ferne. Wie ein Geistesblitz kam die Idee zum Album. Ich habe sofort Textfragmente festgehalten, Park darüber geschrieben und ganz klar gesehen:

Das Konzept ziehe ich durch.“ Deshalb war auch klar, dass das Release-Konzert für das Album nur im Luisenpark über die Seebühne gehen konnte: „Das war dann auch die nächste Vision (…) Dass das jetzt Realität wird ist absurd und wunderschön.“

Diese Gefühlsmixtur scheint mit Konzertbeginn regelrecht aus der gebürtigen Norddeutschen heraus zu leuchten, die nach meditativer Einleitung vom Band von mehr als 200 Zuschauern (230 waren möglich) mit großem Jubel empfangen wird. Dann spielen Mayr und ihre fünfköpfige Band mit Gropper als Gitarrist und Background-Sänger die elf Songs des neuen Meisterwerks am Stück. Wie es sich für ein Konzeptalbum mit Thema Park gehört, endet das reguläre Set mit „Eingang“ und endet mit „Ausgang“. Starke, eindrückliche und wunderschön inszenierte Melodien wechseln sich ab mit opulentem Breitwand-Sound, eine Mischung, die Mayr selbst als Soundtrack-Pop versteht. Getragen wird der Sound von ihrem Partner und Schlagzeuger Konrad Henkelüdeke. Der bildet mit Bassist Sebastian Brödner nicht nur ein versiertes rhythmisches Rückgrat, sondern steuert per Knopfdruck alle Sounds bei, die die Besetzung nicht hergibt. Geigen und andere Streicher vor allem, aber auch mal im Park aufgenommene Geräusche wie Vogelzwitschern. Das besondere Moment, das teilweise an den Get Well Soon erinnert, steuern Posaunist Jochen Welsch und Trompeter Stefan Udri bei. Konstantin Gropper integriert sich komplett und songdienlich in die teilweise komplexen Soundgebilde der extrem abwechslungsreichen Songs. Sein höchst intensiver Falsettgesang im Hintergrund von „Eingang“ sorgt allerdings für ein frühes Glanzlicht.

„Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hard - core! Wir spielen ,Park‘“, jubiliert die Hauptdarstellerin zur Begrüßung. Aber das Publikum muss nicht groß überzeugt werden, macht beim harminiesatten „Alle“ schon voll mit und ergreift die Gelegenheit zum pandemiekonformen Sitztanz beim traumhaft schönen Sommersong „Margaritas“.

„Margaritas“ im Pflanzenschauhaus inszeniert

Das Video dazu wurde übrigens von Mayrs Fotografin Sarah Ungan im Pflanzenschauhaus gedreht. Die Euphorie springt hin und her: „So schòn, echte Menschen hier zu sehen. Das hier ist unbezahlbar“, ruft Mayr begeistert. Was inhaltlich perfekt zum Carpe-Diem-Song „Zeit“ passt, einen potenziellen Tarantino-Rocker, den die Protagonistin mit massiv tiefer gelegter Stimme intoniert.

In „Krocket“ erklingt dann tatsächlich gesampletes Vogelgezwitscher aus dem Luisenpark zu echtem Vogelgezwitscher im Luisenpark – so geht Postmoderne. Dazu erzeugt eine Geige aus der Konserve einen gigantischen emotionalen Effekt - man spürt die selbsttherapeutische Anamnese dieses nostalgischen Lieds, das Mayr für ihre Eltern geschrieben hat.

Dann klingt sie ganz zerbrechlich, zunächst allein mit Keyboard – und trotzdem stark wie eine moderne Hildegard Knef, nur mit mehr Stimmregistern, mit wunderbar brüchig-verstimmter Anmutung des Tastensounds. Martin Mayers Frauenakt-Skulptur „Die Haarwaschende“ im Staudengarten des Parks hat Mayr in Skulpur ein leicht wie Wasser perlendes Denkmal gesetzt, wie immer mit enorm eindrücklicher Melodie.

Klar, dass danach die Stimmung wieder radikal wechselt: Der der erste richtige Doppel-Gitarrenrocker „Geisterbahn“ startet mit circensischem Marsch-Intro, und wird zu einer grandiosen „Kirmesnummer“, so langsam simmernd spannend wie Stephen Kings Roman „Joyland“. Der diente Mayr hier als Inspration. Wie sie nach Groppers Vorbild haufenweise Bücher zum Thema Park gewälzt hat – Albumvorbereitung im Stil einer Diplomarbeit.

Zum warmen Sprechgesang in „Tauben“ würde man sich zum einzigen Mal echte Streicher wünschen. Wobei das wäre fast zu viel… Schönheit. Danach wird es richtig hart: Der Song „Ohrfeige“ klingt textlich und musikalisch, wie sich diese Zeiten gerade anfühlen. Diese eskalierende Intensität gipfelt im Doppelgemetzel auf zwei Gitarren mit Bläsercrescendo – vielleicht der absolute Höhepunkt. „Ausgang“ beendet faszinierende 75 Minuten mit für Indie-Pop-Verhältnisse ungewöhnlichem Mut zur einfachen Schönheit. Und funktioniert auch ohne Gastspiel von Rap-Star Maeckes, der auf dem Album zu hören ist. Genau dieser Mut und der spielerisch anmutende Zugriff auf diese enorme Vielfalt von Stilelementen, Harmonien und Melodien kann es möglich machen, dass dieser Abend mal als Anfang von etwas ganz Großem gelten könnte.

Drei alte Songs als Zugabe, drei Konzerte in Aussicht

Die schnell erklatschte Zugabe mit Mayrs erstem, schwungvollen kleinen Hit „Schuhe“, die Anti-Selbstzweifel-Nummer „Sprit“ mit einem kollektiven südamerikanischem Temperamentsausbruch als Outro sowie „Japan“ runden fast perfekte anderthalb Stunden großes Pop-Kino ab. Was für ein Entwicklungssprung seit ihrer 2019 Tour auch im Vorprogramm von Get Well Soon, in nicht einmal zwei Jahren und fast ohne Konzertpraxis!

Alex Mayr ist in den kommenden drei Wochen voraussichtlich dreimal in ihrer Wahlheimatstadt Mannheim zu hören: am11. August im Vorprogramm des Rappers und Songwriters Maeckes beim Festival Stromwerk Sommerbühne, am 29. August beim Zeltfestival Rhein-Neckar als Support von Olli Schulz und am 3. September beim Maifeld Derby.