„50 Jahre Torch“: Hip-Hop hat es auf das Heidelberger Schloss geschafft

Heidelberg. Man merkt, wie sehr ihn der historische Rahmen seines Geburtstagskonzert bewegt, dass Torch hier ein langes Ringen um Anerkennung und Respekt in seiner Heimatstadt zu Ende gehen sieht: „Heidelberg, wir haben es geschafft: Hip-Hop auf dem Schloss!“, ruft er am Samstagabend den 800 Zuschauerinnen und Zuschauern zu, darunter viele langjährige Weggefährten. „Heute gehört es uns“, fügt er später an. Heute gehöre das Schloss nicht den Touristen, nicht der ganzen Welt. „Das ist special.“

Welcher deutsche Musiker begeht einen runden Geburtstag schon mit einer fast kompletten Festwoche in seiner Heimatstadt; nicht mal der Kölner Wolfgang Niedecken. Speziell ist also auch er: der Altstadt-Junge Frederik Hahn alias Torch, der Wegbereiter des deutschsprachigen Hip-Hop, auf den sich die meisten einigen können. „Fremd im eigenen Land“, die Single seiner 1987 gegründeten Band Advanced Chemistry hat 1992 Deutsch-Rap für viele überhaupt erst vorstellbar gemacht. Sein einziges Soloalbum „Blauer Samt“ (2000) zählt zu den zeitlosesten, einflussreichsten und besten Werken des Genres. Es ist aber auch ein Monolith, gehalten in einer quasi-philosophischen Stil-Spielart des Conscious Rap, den hierzulande sonst nur wenige Rapper pflegen. Wie Curse, Textor, phasenweise Dendemann oder Zentrifugal. Gerade hat Torch dazu selbst eine Monografie veröffentlicht, die er am Montag bei zwei Lesungen vorstellt, je eine in der Alten und Neuen Aula der Universität. Auch hier fallen wohl endgültig alte Schranken.

Aber dieses Hip-Hop-Monument kann auch Party. Die Gäste müssen nur etwas Geduld mitbringen. Nachdem der Rittersaal schnell ausverkauft war, wurde das Konzert in den Schlosshof verlegt. Der Andrang ist so groß, dass die Schlange der Wartenden zeitweise einen Bogen schlug und zurück bis zum Eingang reicht. Als die Stieber Twins, zwei altgediente Torch-Schüler, den Abend mit 20 Minuten Verspätung eröffnen, steht ein gutes Zehntel des Publikums immer noch draußen vor der Tür, hört aber zumindest die Beats rollen.

Und das Warten hat sich gelohnt: Wo vor zehn Jahren, zur Feier von Torchs 40., zu Stars gewordene Jünger wie Marteria, die Beginner um Jan Delay oder Max Herre dem Heidelberger Hip-Hop-Philosophen huldigten, konzentriert sich jetzt alles auf die heimische Szene. So vereint diese Show zwei Extreme, sie ist groß und gegen Ende spektakulär, aber auch familiär.

Zu den Stiebers stößt also die langjährige Heidelbergerin Cora E, eine der ersten Rapperinnen überhaupt. Den zweiten Teil des Vorprogramms bestreitet natürlich Toni L, der Mitgründer von Advanced Chemistry. Und mit DJ Stylewarz sorgt der adoptierte Teil der Heidelberger Hip-Hop-Familie für den Sound. Nachdem das Publikum auf Betriebstemperatur gebracht ist, lobt der „Funkjoker“ Torch als „D‘Artagnan des Wortgefechts“ und nennt ihn „meinen Bruder“, als er den Hauptdarsteller auf die Bühne holt.

Der tritt regelrecht glamourös im weißen Anzug auf und startet das Set, selbstbewusst, weil anspruchsvoll mit dem kontemplativen „Kapitel 1“: Die Erwartung, dass da alle Zuhörenden beim zweiten Takt spontan einsteigen und mitrappen können, erfüllt sich nicht ganz. Obwohl Torch sehr viele alte Mitstreiter namentlich begrüßt und teilweise auf die Bühne holt. Hie und da hätte man generell etwas mehr Textfestigkeit erwartet. Aber das sind Petitessen.

Der Abend in schön, gegen Ende spektakulär illuminierter Kulisse ist dreigeteilt wie ein Tryptochon. Er startet ganz puristisch: Frei nach den Beastie Boys „One MC and one DJ“ gibt es nur Torch, der ins Mikro rappt, und Stylewarz am Pult. Nach dem frühen, nachdenklichen Höhepunkt „In Deinen Armen“ bringt er seine Gemütsverfassung scherzhaft auf den Punkt: „Ich mache nur noch Konzerte im Schloss, das ist jetzt mein Ding. Ich kann nicht mehr zurück ins Jugendzentrum.“ Rastatt habe auch schon angefragt. Das Heidelberger Schloss ersetzt jedenfalls die sonst üblichen prominenten Gratulanten so, dass man wirklich nichts vermisst. Das musikalische Familienmitglied als gelegentliche Verstärkung reicht völlig aus.

Zum Schluss mit Streicherinnenquartett

„Als ich zur Schule ging“ ist die erste schnellere Nummer, „Heiß wie Feuer“ der erste Abräumer. Der Stylewarz-Hit „Bitte…Wer?“ wäre mit seinem beschleunigten „Whole Lotta Love“-Riff und fiebrigen Höchsttemporeimen gut für einen echten Abriss. Aber zum einen fehlt der Frankfurter D-Flame entschuldigt, da auf Jamaika – und seinen Refrain zu leise aus der Konserve zu spielen, funktioniert leider nur mäßig.

Nach „Rote Wellen“ mit Toni L endet der puristische Teil endet und eine fünfköpfige Band, die Outta Space Crew, kommt auf die Bühne inklusive einem nicht gerade Rap-typischen Saxofons.So füllt der Sound von „Wer bin ich“ den nach oben offenen Schlosshof. Sehr hübsch, auch weil die Söhne von Torch und Toni L dabei die Bühne stürmen und den klassischen Hauptvers mitrappen: „Bist du nicht der, der auf VIVA moderierte / In Graffiti investierte, alles mit Tags bombardierte / Der meist zitierte, gesampelte, kopierte / Der Freestyle auf Deutsch als erstes präsentierte?“ Eine opulentere Version von „Fremd im eigenen Land“ ist natürlich der große Höhepunkt, wird aber nach Partysongs wie Toni Ls „Der Funkjoker“ mit der kompletten Torchman-Familie auf der Bühne noch vom dritten Teil übertroffen.

Als ein Streichquartett neben der Band Platz nimmt, geht hie und da ein kleines Raunen durchs Publikum und zunächst allein spielt. Die Einlage wird zum Intro des Titelsongs von „Blauer Samt“, so einfühlsam und effektsicher arrangiert, dass es eigentlich auf Platte verewigt gehört. Vielleicht eine sinnvolle Fortsetzung des zum Jubiläum produzierten Mixtapes „Klassik Breaks und Beats“, das Frederik Hahn unter seinem zweiten Künstlernamen Dj Haitian Star zum Jubiläum veröffentlicht hat. Es folgen seine Solo-Klassiker „Gewalt oder Sex“ und der eigene Abgesang „Wir waren mal Stars“ im ähnlich spektakulären Gewand – das wirkt wie ein Triumvirat aus Songs. Großartig. Der Abend endet als die Turmuhr elf schlägt, passenderweise romantisch mit „Heidelberg“ im Funk-Stil und Torchs neuer Ballade „Wunderschön“, die mehr ein Gedicht in der Tradition von Hölderlins „Heidelberg“ ist. Dementsprechend liest der Jubilar es von den Streicherinnen begleitet. Ein würdiger Abschluss. Torch bringt es nochmal auf den Punkt: „Ein Traum ging in Erfüllung: Hip-Hop auf dem Schloss!“ Abgerundet wird das alles von der Verleihung der Richard-Benz-Medaille, die Torch zu einem von sechs lebenden Trägern dieser Auszeichnung macht. Damit ist es offiziell, dass der Rapper und Hip-Hop-Forscher sich um Kunst und Wissenschaft in seiner Heimatstadt besonders verdient gemacht hat.