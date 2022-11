„Sisi“ geht in neue Runde

Seit Ende September bezaubert die in Mannheim geborene Schauspielerin Devrim Lingnau als Sisi das Netflix-Publikum. Nun dürfen sich Fans auf eine zweite Staffel freuen. Die US-Streaming-Riese hat am Dienstag bestätigt, dass die deutsche Produktion „Die Kaiserin“ fortgesetzt wird. Ein Termin für den Staffel-Start wurde noch nicht bekannt gegeben. Die 24-jährige Devrim Lingnau, bekannt aus dem Kinofilm „Auerhaus“ und TV-Produktionen wie „Allmen und das Geheimnis der Erotik“, wird erneut in die Rolle der österreichischen Kaiserin Elisabeth schlüpfen.

Sisi (Devrim Lingnau, r.) und Franz (Philip Froissant) in einer Szene aus «Die Kaiserin».

In den sechs Episoden der ersten Staffel, gedreht in Städten wie Bamberg, Bayreuth und Dinkelsbühl sowie im Studio Babelsberg in Potsdam, werden die ersten Monate beleuchtet, die Elisabeth am intriganten Hof ihres Mannes Franz erlebt – gespielt von Philip Froissant, der ebenfalls in der zweiten Staffel wieder dabei sein wird. Die Serie ist weltweit zum Erfolg geworden: Sie hielt sich fünf Wochen lang in den globalen Netflix Top 10 der nicht-englischsprachigen Filme und war zudem unter den Top 10 in 88 Ländern. ble/dpa (Bild: Schenk/Netflix/dpa)